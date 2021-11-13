Van Gaal'den Hollandalılara Covid-19 eleştirisi!
Hollanda Milli Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası elemeleri maçı öncesi açıklama yapan teknik direktör Louis Van Gaal, ülkedeki Covid-19 kısıtlamalarından dolayı halka serzenişte bulundu.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal, ülkesinde kısıtlamalara uymayan insanları eleştirerek, Portekizlilerin hastalığa gösterdiği hassasiyetin aynısını kendi ülkesinde göremediğini söyledi.
Portekiz basını, Covid-19 vakalarındaki artışın, Hollanda'yı önümüzdeki üç hafta içinde kısmi karantinaya götüreceğini iddia etti ve alınan tedbirler, spor müsabakalarının bir kez daha seyircisiz oynanma ihtimalini doğurduğunu aktardı.
Ülkedeki kritik durumdan dolayı Van Gaal, Karadağ ile oynayacakları maç öncesi evinin bulunduğu Portekiz'i de örnek göstererek eleştirilerde bulundu, "Portekizliler maske takıp takmamayı tartışmıyor. Kurallar var ve uygulanıyor. Hollandalılar bu konuda daha iyi bildiklerini düşünüyor. Ama siyaset konuşmayalım. Bütün ülkeler aşı oranının yüksek tutmak istiyor. Tabiki Portekiz bunu başardı. Ben o cennette yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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