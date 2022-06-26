Van'da sporcular rafting yarışmasında ter döktü

Van'ın Çatak ilçesinde bu yıl 11.'si düzenlenen "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

AA
26 Haziran 2022 Pazar, 18:30
Van'da sporcular rafting yarışmasında ter döktü
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Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen "11. Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" kapsamında rafting yarışması düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçeye 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede düzenlenen festivalde halk oyunları ekibi gösterilerinin ardından Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşandı.

15 Temmuz mesire alanında Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın komutuyla başlayan yarışta, 8 takımın sporcuları dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışı Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve vatandaşlar izledi.


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