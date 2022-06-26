Trabzonspor'da hedef Trezeguet
Trabzonspor yönetiminin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet'nin transferini bu hafta sonuçlandırmayı hedeflediği ileri sürüldü.
Anthony Nwakaeme'nin boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan ve 1 numaralı hedefini Trezeguet olarak belirleyen Trabzonspor, Mısırlı yıldızla temasları hızlandırdı. Oyuncu tarafıyla daha önce 2 kez görüşen bordo-mavili yönetim, bu hafta transferi sonuçlandırmak amacında.
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 27 yaşındaki sol kanat, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. Rakam olarak arada yaklaşık 500 bin Euro'luk bir fark olduğu iddia ediliyor.
"ÖNCE OYUNCUYLA ANLAŞIN"
Karadeniz temsilcisinin bonuslarla birlikte 2 milyon Euro seviyesine çıktığı belirtilirken, teklifin bir miktar daha yükseltileceği ileri sürüldü. Bonservis olarak ise Aston Villa ile 3.5 milyon Euro civarında bir fiyata anlaşılması bekleniyor.
Haberde, İngilizlerin, "Önce oyuncuyla anlaşın" mesajını gönderdiği kaydedildi.
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