Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesi ve teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasının ardından transfer çalışmaları da yoğunluk kazandı. Beşiktaş'ın Vangelis Pavlidis'i gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Vangelis Pavlidis kimdir? Vangelis Pavlidis kaç yaşında, nereli? Vangelis Pavlidis hangi takımlarda oynadı?

VANGELIS PAVLIDIS KİMDİR?

Evangelis "Vangelis" Pavlidis, 21 Kasım 1998 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Pavlidis, profesyonel kariyerine 2016'da VfL Bochum'da başladı.

VANGELIS PAVLIDIS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Pavlidis, 9 Nisan 2016'da Pavlidis, 2019 yazına kadar geçerli profesyonel bir sözleşme imzaladı. 15 Mayıs 2016'da, 2. Bundesliga'da 1. FC Heidenheim'a karşı deplasmanda alınan 4-2'lik galibiyette yedek oyuncu olarak kulüple ilk maçına çıktı .

18 Ocak 2019'da Willem II, Pavlidis'i 2018-19 sezonunun sonuna kadar Bochum'dan kiralık olarak kadrosuna kattığını doğruladı.

9 Temmuz 2021'de Pavlidis, Hollanda kulübü AZ Alkmaar ile 2025'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. AZ formasıyla ilk maçına 14 Ağustos'ta RKC Waalwijk karşısında yedek oyuncu olarak çıktı ve dört gün sonra UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Celtic'e karşı ilk kez ilk 11'de yer aldı.

1 Temmuz 2024'te Pavlidis, Primeira Liga takımı Benfica'ya kalıcı bir anlaşmayla katıldı ve kulüple beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Benfica kariyerinin ilk sezonunda 58 resmi karşılaşmada görev alan Pavlidis, 30 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, 2025-26 sezonunda da formunu koruyarak 53 maçta 30 gol kaydederken 6 asist üretti.

Pavlidis, Yunanistan'ı 18 yaş altı milli takımında temsil etti ve 2015 UEFA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı; Yunanistan bu turnuvada grup aşamasında elendi. Ayrıca 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı seviyelerinde de toplam 28 maçta forma giydi ve 10 gol attı.