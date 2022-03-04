Vasilije Micic: "Vazgeçmeyeceklerini biliyordum"

THY Avrupa Ligi 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79 maplup eden Anadolu Efes'in oyuncusu Vasilije Micic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 08:48
Vasilije Micic:
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Anadolu Efes'te Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko'yu mağlup etkileri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Vasilije Micic yaptığı açıklamada, "Geri döneceklerini, vazgeçmeyeceklerini biliyordum. Konsantre olamadık, geri dönüşlerine izin verdik." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois'ya teşekkür ederim, çok maç oynadı ama bize yardımcı oldu. Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederim. Onlara karşı çok maç oynadık bu sezon." ifadelerini kullandı.


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