Vay başımıza gelenler! Faroe Adaları'na yenildik...
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Faroe Adaları 2-1'lik skorla kazandı.
FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Viljormur Davidsen ve 59. dakikada Joan Simun Edmundsson kaydetti. Maçtaki tek golümüzü 89. dakikada Serdar Gürler kaydetti.
A Milli Takımımız, bu sonuçla beraber C Ligi 1. Grup'ta ilk mağlubiyetini aldı ve 13 puanda kaldı. Millilerimiz, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti.
Faroe Adaları ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkarıp puanını 8'e yükselterek grubu 3. sırada bitirdi.
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