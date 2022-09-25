Vay başımıza gelenler! Faroe Adaları'na yenildik...

25 Eylül 2022 Pazar, 23:43

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Faroe Adaları 2-1'lik skorla kazandı.

FIFA 125'incisi Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Viljormur Davidsen ve 59. dakikada Joan Simun Edmundsson kaydetti. Maçtaki tek golümüzü 89. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

A Milli Takımımız, bu sonuçla beraber C Ligi 1. Grup'ta ilk mağlubiyetini aldı ve 13 puanda kaldı. Millilerimiz, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta B Ligi'ne yükselmeyi garantilemişti.

Faroe Adaları ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkarıp puanını 8'e yükselterek grubu 3. sırada bitirdi.