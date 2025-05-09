VCT EMEA Ligi’nde BBL Esports playoff mücadelesini kazandı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:06

Güncelleme: 09.05.2025 - 14:06

VCT EMEA Ligi 2025 sezonunun playoff müsabakalarına, Red Bull takımı BBL Esports galibiyetle başladı. Red Bull’un bu yılın başında duyurduğu iş birliğiyle bünyesine kattığı BBL Esports, rakibi Natus Vincere takımını 2-0’lık skorla mağlup ederek, playoff yarı finaline yükseldi.

Red Bull takımı FUT Esports ise playoff’larda karşılaştığı FNATIC takımına 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte FUT Esports, çeyrek finalde Team Vitality’yle karşılaşacak.

BBL Esports ise aldığı galibiyetin ardından playoff yarı finalinde Team Heretics ile karşılaşacak; BBL Esports, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Kanada’daki finale bir adım daha yaklaşmış olacak.

Her iki Red Bull takımı, BBL Esports ve FUT Esports, “Masters Toronto” bileti için playoff mücadelelerinde başarı yakalayıp ülkemizi Kanada’da temsil etmek istiyor.

Playoff öncesi grup aşamalarını BBL Esports 2. sırada, Red Bull takımı FUT Esports ise 3. sırada tamamlamıştı. Playoff puanlarıyla birlikte ligin ilk aşamasında ilk 3'e giren EMEA takımları Masters Toronto'ya gitme hakkı kazanacak ve diğer bölgelerin ilk 3 takımıyla karşı karşıya gelecek.

BBL Esports, 2025 sezonu başında duyurduğu Red Bull iş birliği ile dikkatleri üzerine çekerken, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla playoff biletini garantilemişti.

Maçın heyecanı sadece Berlin’de değil, Twitch ekranlarında da takip edildi. BBL’in partneri ve Red Bull oyuncusu olan Ferit ‘wtcN’ Karakaya ve yayıncıların yaptığı izleme yayınıyla anlık 10 bin, totalde de 150 bine yakın izleyici müsabakaları takip etti.