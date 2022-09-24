Ve Icardi sahnede! Galatasaray hazırlık maçında rahat kazandı...
Galatasaray, milli maç arasında hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Konuk İstanbulspor'un golü ise 30. dakikada Adi Mehremic'ten geldi.
Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi, ilk golünü penaltıdan attı. Arjantinli yıldız, karşılaşmada 76 dakika süre alırken, bu dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.
Galatasaray'da, yeni transferlerden Juan Mata da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıktı. Galatasaray'da ayrıca, sakatlığını atlalan Fredrik Midtsjö sahalara geri döndü.
Galatasaray, milli aradan sonra Adana Demirspor'un konuğu olacak. İstanbulspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
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