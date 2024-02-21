Veda etmişti: Diego Godin futbola geri döndü!

Önceki yıl futbolu bıraktığını açıklayan Uruguaylı oyuncu Diego Godin'in, ülkesinin takımlarından Porongos ile anlaştığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:31
Veda etmişti: Diego Godin futbola geri döndü!
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Uruguay Bölgesel Lig takımlarından Porongos, Diego Godin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli savunma oyuncuyusla 2024 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Porongos'a hoş geldin Diego. Diego Godin, 2024 sezonunda A takım kadromuzun bir parçası olacak" ifadeleri yer aldı.

FUTBOLA VEDA ETMİŞTİ

Diego Godin, önceki yıl yaptığı açıklamayla futbou bıraktığını duyurmuştu.

Godin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık zamanı geldi. Teşekkürler Futbol" ifadelerini kullanmıştı.

DIEGO GODİN KİMDİR?

Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Inter, Villareal, Atletico Mineiro, Cagliari ve Nacional'da oynayan Diego Godin, emekliliğini açıklamadan önce Arjantin'de Velez Sarsfield formasını giydi.

Atletico Madrid'le 2012 ve 2018'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Uruguaylı stoper, 2014'te LaLiga şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Godin, 161 maçla Uruguay Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda.


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