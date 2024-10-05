Veda mesajı paylaşmamıştı: Kerem Aktürkoğlu'nda Icardi açıklaması

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:46

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinde harikalar yaratıyor. Milli futbolcu 5 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Kerem Aktürkoğlu, Kick hesabında canlı yayın açtı ve taraftarların sorularını yanıtladı.

"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİYOR"

Rigas - Galatasaray maç sonucunu yorumlayan Akürkoğlu, "Dünkü maçla ilgili; ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır" dedi.

"ARAMIZDA BİR SORUN YOK"

"Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk."

"SAĞ AÇIKTA UÇUYORSUN"

Kerem Aktürkoğlu'nun yayınına Yunus Akgün de katıldı.

Eski takım arkadaşının performansını öven Kerem, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten" şeklinde konuştu.

"ARJANTİNLİLERİ SEVİYORUM"

"Di Maria ile aran nasıl?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu, "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum" dedi.

"BARIŞ İLE KÜS DEĞİLİM"

"Barış ile küs değilim. Çok iyi oyuncu, çok iyi bir isim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılı bir oyuncu. Bu konuda milliyetçiyim konuşurum. Türk oyunculara biraz daha destek olursak daha iyi olur. Daha çok Türk oyuncular istiyor ve bu kulübü sahipleniyor."