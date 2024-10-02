Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu fırtınası!
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Benfica, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid'i de boş geçmedi.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında skoru 1-0 getiren golü Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından buldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU DURDURULAMIYOR
Portekiz ekibi Benfica'ya imza attığı günden bu yana skor üstüne skor üreten Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de boş geçmedi. Milli futbolcu, Aursnes'in asistinde kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını öne geçiren golü kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta da skor katkısı vermeyi başardı. Milli futbolcu bu karşılaşmaşlarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun golü:
Kerem Potter sahnede ?? ??— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd
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