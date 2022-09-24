Vedat attı ama gülen Kuzey İrlanda oldu!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 22:02

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kosova ile Kuzey İrlanda ile karşılaştı.

Windsor Park'ta oynanan maçı Kuzey İrlanda 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golllerini 82. dakikada Gavin Whyte ve 90+3. dakikada Magennis attı. Kosova'nın tek golü Vedat Muriqi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kosova, 6 puanda kaldı. Kuzay İrlanda ise 5 puana yükseldi ve son sıradaki Güney Kıbrıs ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti.