Vedat attı ama gülen Kuzey İrlanda oldu!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kuzey İrlanda, Kosova'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 22:02
Vedat attı ama gülen Kuzey İrlanda oldu!
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Kosova ile Kuzey İrlanda ile karşılaştı.

Windsor Park'ta oynanan maçı Kuzey İrlanda 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golllerini 82. dakikada Gavin Whyte ve 90+3. dakikada Magennis attı. Kosova'nın tek golü Vedat Muriqi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kosova, 6 puanda kaldı. Kuzay İrlanda ise 5 puana yükseldi ve son sıradaki Güney Kıbrıs ile arasındaki puan farkını 3'e yükseltti.


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