Vedat Muriç, Süper Lig'e geri dönüyor

12 Kasım 2021 Cuma, 09:22

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde önceliği golcü takviyesi. Yıllardır bu bölgedeki soruna çözüm bulamayan, Berisha’dan da umduğunu alamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kimsenin tartışmayacağı bir isme imza attırmaya kararlı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için harekete geçtiğini açıkladı. Muriç’in ocak ayında Lazio’dan ayrılacağını yazan Schira, Fenerbahçe’nin oyuncuyu kiralamaya hazırlandığını belirtti.

Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu geçen sezon yaklaşık 20 milyon Euro gibi bir bedelle Lazio’ya satmıştı. Ancak 27 yaşındaki forvet için işler istediği gibi gitmedi.

Muriç, geçen sezon Simone İnzaghi yönetiminde beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon Sarri ile yeni bir sayfa açan Kosovalı golcü yine bekleneni veremedi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız futbolcunun Ocak ayında Lazio’dan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

RİZESPOR BAŞKANI TAHİR KIRAN: VEDAT GELMEYİ DÜŞÜNÜRSE İLK BENİ ARAR

Öte yandan Vedat Muriç'in eski takımı Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, Kosovalı oyuncu için, "Diyaloğum hiç kesilmedi. Abi kardeş gibi. Vedat gelse `hayır´ demem tabii. Vedat emin ol ki eğer kiralık gelmeyi düşünürse ilk beni arar" ifadelerini kullandı.



