Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra’yı ziyaret etti

12 Kasım 2021 Cuma, 07:20

Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.

Süper Lig’de Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ali Koç ve Burak Kızılhan ile Can Gebetaş'ın bulunduğu yöneticiler antrenmanı takip etti. Başkan Koç, Pereira ve futbolcularla ayak üstü sohbet edip, Galatasaray derbisinde başarı diledi. Koç'un bir ara Pereria'nın kulağına eğilip bir şeyler söylediği de görüldü. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Tisserand, Valencia, Altay ve Gustavo tedavileri sebebiyle antrenmanda yer almadı.



