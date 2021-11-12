Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra’yı ziyaret etti
Başkan Koç, Pereira ve futbolcularla ayak üstü sohbet edip, Galatasaray derbisinde başarı diledi.
Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı ziyaret etti.
Süper Lig’de Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Başkan Ali Koç ve Burak Kızılhan ile Can Gebetaş'ın bulunduğu yöneticiler antrenmanı takip etti. Başkan Koç, Pereira ve futbolcularla ayak üstü sohbet edip, Galatasaray derbisinde başarı diledi. Koç'un bir ara Pereria'nın kulağına eğilip bir şeyler söylediği de görüldü. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümünde pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerde Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Tisserand, Valencia, Altay ve Gustavo tedavileri sebebiyle antrenmanda yer almadı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Dolar 10 liraya yürüyor!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası