Vedat Muriç'e Belçika kancası
Bonservisi İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'da bulunan ve adı Galatasaray ile anılan Vedat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Kosovalı golcünün Belçika ekibi Club Brugge'e transferinin yakın olduğu belirtildi.
Geçen sezon Mallorca forması giyen Vedat Muriç için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcunun Belçika'ya transferinin yakın olduğu aktarıldı.
LARIN'IN ARDINDAN MURİÇ
Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'ün Kosovalı futbolcuyu da renklerine bağlamak üzere olduğu ifade edildi.
Club Brugge'ün bu transfer için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon Euro ve ek ücretler ödeyeceği kaydedildi.
Video Haberler
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
- Sarallar operasyonunda yeni gelişme
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Peker'den art arda paylaşımlar
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'