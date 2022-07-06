Vedat Muriç'e Belçika kancası

Bonservisi İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'da bulunan ve adı Galatasaray ile anılan Vedat Muriç için sürpriz bir gelişme yaşandı. Kosovalı golcünün Belçika ekibi Club Brugge'e transferinin yakın olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:39
Vedat Muriç'e Belçika kancası
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Geçen sezon Mallorca forması giyen Vedat Muriç için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcunun Belçika'ya transferinin yakın olduğu aktarıldı.

LARIN'IN ARDINDAN MURİÇ

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'ün Kosovalı futbolcuyu da renklerine bağlamak üzere olduğu ifade edildi.

Club Brugge'ün bu transfer için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon Euro ve ek ücretler ödeyeceği kaydedildi.


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