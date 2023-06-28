Yayınlanma: 28.06.2023 - 11:10

Güncelleme: 28.06.2023 - 11:10

Galatasaray, Kosovalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Futbolseverler, Vedat Muriqi'nin kim olduğunu, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynadığını ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Vedat Muriqi kimdir, nereli, kaç yaşında? Vedat Muriqi hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Vedat Muriqi hakkında merak edilenler...

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

Vedat Muriqi, 24 Nisan 1994 yılında Yugoslavya'nın Prizren şehrinde dünyaya geldi. Muriqi futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu.

Giresunspor ile ilk maçını Antalyaspor'a karşı yaptı ve bu maça sonradan girerek takımının beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. İkinci maçını Konyaspor'a karşı Türkiye Kupasında oynadı. 2-1 kazandıkları maçta 1 gol 1 asist ile maçı tamamladı. Boluspor maçında ilk kez hat trick yaptı. Daha sonra da Kayseri Erciyesspor maçında 2 gol attı. PSV ve Fulham transfer için resmi teklifte bulundu fakat kulübü Giresunspor tarafından reddedildi.

2015-2016 Sezonunda, TFF 1. Ligde 33 maçta (17 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda, Vedat Muriqi 500 Bin Euro + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği SK'ne 30 Mayıs 2016 tarihinde, Vedat Muriqi 500 Bin Euro + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Fenerbahçe, 7 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı kamuoyu açıklamasıyla beraber; Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi ile 2023 yılına kadar 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

15 Eylül 2020'de 17,5+2,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında Serie A takımlarından Lazio'ya transfer oldu.

31 Ocak 2022'de La Liga ekiplerinden Mallorca'ya sezon sonuna kadar kiralandı. 2 Şubat'ta ilk maçına, Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Rayo Vallecano karşısında çıktı. Mallorca maçı 1-0 kaybetti ve kupadan elendi. 5 Şubat'ta La Liga'daki ilk maçına Cádiz karşısında çıktı ve İspanya ligi kariyerine golle başladı. Ertesi hafta oynanan Athletic Bilbao maçında ilk asistini yaptı. 3. hafta oynanan Real Betis karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetti ve La Liga'daki ilk 3 maçında; 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Ertesi 6 hafta boyunca gol katkısı veremeyen Muriqi, 9 Nisan 2022'de, Atletico Madrid'i 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü attı. Mallorca formasıyla La Liga'da 16 maça çıktı ve 5 gol, 3 asist ile sezonu tamamladı.

22 Temmuz 2022'de, kiralık sezonunda gösterdiği performans sebebiyle, 7 milyon Euro bonservis karşılığında Mallorca'ya transfer oldu. Yeni sezondaki ilk maçında Athletic Bilbao karşısında sessizliğini koruyan Muriqi, ertesi hafta oynanan Real Betis karşılaşmasında yeni sezondaki ilk golünü attı. 10 Ekim 2022'de Elche deplasmanıyla başlayan gol atma serisi; Valencia, Espanyol, Villarreal ve Atletico Madrid karşısında da devam etti ve son beş maçında beş gol atarak gol krallığında 2. sıraya yerleşti.

VEDAT MURİQİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2013 KF Liria

2013-2014 Teuta Durrës

2014 Besa Kavajë (kiralık)

2014-2016 Giresunspor

2016-2018 Gençlerbirliği

2018-2019 Çaykur Rizespor

2019-2020 Fenerbahçe

2020-2022 Lazio

2022 Mallorca (kiralık)

2022- Mallorca

VEDAT MURİÇ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2013-2014 Arnavutluk U-21

2013 Kosova U-21

2016 – Kosova