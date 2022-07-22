Vedat Muriqi, Mallorca'ya imzayı atıyor

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun golcüsü Vedat Muriqi'nin Mallorca'ya transferi sonuçlandı. Muriqi için İspanyol ekibi 8 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli ödeyecek.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:08
Vedat Muriqi, Mallorca'ya imzayı atıyor
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Geçen sezon La Liga ekibi Mallorca’da kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen Vedat Muriqi, bonservisiyle birlikte İspanyol ekibine transfer oldu.

2020 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü, İtalya’da beklentilerin altında kalmıştı. Geçen sezon devre arasında Mallorca’ya kiralanan 28 yaşındaki forvet, oynadığı 15 maçta 4 gol-3 asistlik performans gösterdi.

Muriqi, Roma’da sağlık kontrolünden geçti ve resmi imzaların atılması için Mallorca’nın kampına doğru yola çıktı.

8 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ!

Mallorca ile 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Muriqi için İspanyol ekibinin 8 milyon Euro’ya yakın bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Deneyimli forvetin adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.


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