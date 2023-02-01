Veli Kavlak'a büyük vefa

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:16

Futbola Avusturya ekibi Rapid Wien altyapısında başlayan Veli Kavlak, takımıyla iki şampiyonluk yaşadıktan sonra 2011 yazında 750 bin Avro bonservis karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Siyah-Beyazlı kulübün “Feda” sezonunda takıma katılan, mücadelesiyle hep alkış alan Kavlak, Şenol Güneş yönetiminde 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Ancak yaşadığı omuz sakatlığından dolayı uzun süre sahalardan koptu. Neredeyse gitmediği doktor kalmayan ve çoğu zaman masraflarını cebinden karşılayan Veli’ye Beşiktaş sahip çıkmayınca (sözleşmesi feshedildi), 2018’de kulüpten ayrıldı. Veli Kavlak, 4 yıllık sürecin ardından Ağustos 2022’de futbolu bıraktı.

15 AMELİYAT GEÇİRDİ

Omzundan 9, toplamda da 15 ameliyat geçiren Veli, sadece futbola geri dönmek için değil gündelik yaşamında acısını dindirmek adına terapiler aldığını ancak olmadığını ifade ederken yakın zamanda kendisini onurlandıran bir teklifle karşılaştı. Futbola başladığı Rapid Wien, Kavlak’ın altyapıda antrenör olmasını istedi. Veli Kavlak çağrıya kayıtsız kalmadı ve işinin başına geçti. Veli için Rapid Wien’in maçı öncesi statta özel tören düzenlendi. Kavlak şimdi Avusturya ekibinin 15 yaşaltı takımında antrenörlük yapıyor, ayrıca genç futbolcuların pozisyon bilgisini geliştirmek için çalışıyor.