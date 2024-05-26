Verona - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. ve son haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
VERONA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
VERONA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lazio ile 1-1 berabere kalmıştı.
Hellas Verona ise Salernitana deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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