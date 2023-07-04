Verstappen’in ayak sesleri

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Hollandalı pilot sprintte ve genel yarışta 1. olup 229 puana ulaştı. Verstappen pilotlar klasmanında 2. sıradaki takım arkadaşı Perez’le arasındaki farkı 81’e çıkardı. Yani arada üç yarıştan fazla fark var. Verstappen için artık sözün bittiği yerdeyiz, muhtemelen tarihin en iyi ve en zor tatmin olan pilotlarından birini izliyoruz. Son yarışta ikinciyle arasında 24 saniye varken ve sprint yarışından tam puan almışken, son turda en hızlı tur için pite girip bunu başarması durumun en somut örneği. Perez ise bu haftaki performansıyla ateşlerin içinden çıktı. Gerçek anlamda ateşlerden çıktı, sağlık açısından kötü bir hafta geçirdi. Mecazi anlamda ateşlerden çıktı, 2 birincilik 2 ikincilik elde ettiği 5 yarış sonrasındaki düşük performansı koltuğunu sallamaya başlamıştı. Kötü sıralama turuna rağmen sprintte ikinci, yarışta da 12 basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşmesi ona nefes aldırdı.

BİRİNCİ BELLİ, İKİNCİ KİM?

Takımlar şampiyonasında artık “kazanan belli, ikinci kim olacak” durumu söz konusu. Red Bull 377 puanla

zirvede sabitlenirken Mercedes 178, Aston Martin 175, Ferrari 154 puanda. Başlıkta da dediğimiz gibi, motor sesi kadar şatafatlı duyulan ses, Verstappen-Red Bull dominasyonunun sesi gibi gözüküyor. Eğer kalan yarışlarda Red Bull, bir GP dahi kaybetse bile F1 tarihinin en dominant aracı olacak. Giderek monoton hal alan öte yandan birçok rekor potansiyeli olan bir sezonun içindeyiz.