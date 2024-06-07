Victor Nelsson, EURO 2024'te yer alamayacak

Yayınlanma: 07.06.2024 - 21:19

Güncelleme: 07.06.2024 - 21:19

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Nelsson, şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemle EURO'ya gidemediğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğum kadar çabuk iyileşmedi. Çocuklara ve tüm personele bol şans diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım."

MİLLİ TAKIM KARİYERİ 12 MAÇ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Victor Nelsson, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti. Danimarkalı oyuncu milli takım kariyerinde çıktığı 12 maçta ise gol sevinci yaşayamamıştı.