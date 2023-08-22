Victor Nelsson: 'Hepimizin hayali Şampiyonlar Ligi'
Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Molde maçı öncesi konuştu. Nelsson, 'Hepimizin hayali Şampiyonlar Ligi' dedi.
Galatasaray'da Victor Nelsson, Molde karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
Danimarkalı savunma oyuncusu, "Son maçlar artık. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız. İlkini burada, ardından İstanbul'da oynayacağız. Amacımız gruplara kalmak. Bunu da yapacağımıza güveniyorum" dedi.
Nelsson, sözlerini, "Eminim ki bütün futbolcuların hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bizim şu anda böyle bir şansımız olabilir. Hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor. Muhtemelen ilk geldiğimde de söyledim, her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şu anda çok yakınız" diye tamamladı.
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