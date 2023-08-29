Victor Nelsson ve Stryger Larsen'e Danimarka'dan davet

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson ile Trabzonsporlu oyuncu Stryger Larsen, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Danimarka A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:39
Victor Nelsson ve Stryger Larsen'e Danimarka'dan davet
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Danimarka Futbol Federasyonu, San Marino ve Finlandiya ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı.

Federasyonun açıkladığı kadroda Galatasaray'dan Victor Nelsson ve Trabzonspor'dan Stryger Larsen de yer aldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

Danimarka, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de San Marino ve 10 Eylül'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın aday kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
Victor Nelsson Jens Stryger Larsen Danimarka 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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