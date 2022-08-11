Victor Nelsson'a İngiltere'den de talip çıktı

La Liga ekibi Sevilla'nın transfer etmek istediği Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Premier Lig ekibi Everton'ın da talip olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:59
Victor Nelsson'a İngiltere'den de talip çıktı
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Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan La Liga ekibi Sevilla, bu transferin ardından sarı-kırmızılı takımın bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti. 

Hürriyet'in İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Danimarkalı stopere Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu belirtildi.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. 

Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 


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