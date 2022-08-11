Victor Nelsson'a İngiltere'den de talip çıktı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:59

Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan La Liga ekibi Sevilla, bu transferin ardından sarı-kırmızılı takımın bir diğer stoperi Nelsson'a yönelmişti.

Hürriyet'in İtalya basınına dayandırdığı habere göre; Danimarkalı stopere Sevilla'nın ardından Premier Lig ekibi Everton da talip oldu.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu belirtildi.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray adına çıktığı 48 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.