Victor Osimhen attı Nijerya, Benin'i rahat geçti
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup etti. Nijerya'nın ikinci golünü Victor Osimhen kaydetti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Augustine Eguavoen'in ekibi Nijerya, evinde Gernot Rohr'un yönetimindeki Benin'i konuk etti.
Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen'den geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Nijerya gruba 3 puanla başlarken, Benin puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya deplasmanda Ruanda ile karşılaşırken, Benin evinde Libya ile karşılaşacak.
Etiketler: #victor osimhen #Nijerya #benin #galatasaray
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