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Victor Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Victor Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!

10.07.2025 09:23:00
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Cumhuriyet Spor
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Victor Osimhen'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'a transferi için gün sayan Victor Osimhen'den gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Yıldız golcünün yaptığı paylaşım sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Victor Osimhen, sosyal medya hesabından gece geç saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.

Osimhen'in gece 2 sularında yaptığı bu paylaşım Galatasaraylılarda heyecanı tavana çıkardı.

Galatasaray, Nijeryalı golcüyle anlaşırken, Napoli'yle ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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