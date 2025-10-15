Victor Osimhen'den takım arkadaşına destek mesajı: 'Kötü günler her zaman olacak ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 13:38:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Akor Adams, Galatasaraylı Victor Osimhen ile yaptığı özel konuşmayı paylaştı. Osimhen, kötü günlerle nasıl başa çıktığını Akor Adams'a anlatarak takım arkadaşına destek oldu.

Sevilla'nın Nijeryalı santrforu Akor Adams, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile yaptığı anlamlı bir sohbeti gündeme taşıdı.

Adams, Osimhen'in tecrübesinden nasıl faydalandığını ve onun sözlerinin kendisine nasıl moral verdiğini paylaştı.

Osimhen'e sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla antrenman sonrasında, "Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?" diye soran Adams, aldığı cevapla adeta bir motivasyon dersi aldığını söyledi.

Akor Adams

"HER ZAMAN KÖTÜ GÜNLER OLACAK, AMA…"

Adams'ın sorusuna içtenlikle yanıt veren Osimhen, kariyerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak şunları söyledi:

"Kardeşim, kötü günler her zaman olacak. İster maçta ister antrenmanda… Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü… bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış, tamam mı?"

Kariyeri boyunca pek çok sert eleştiriye maruz kaldığını belirten Nijeryalı yıldız, bu süreçlerin kendisini yıkmak yerine daha güçlü hale getirdiğini vurguladı.

"Ben de çok fazla eleştiriyle karşılaştım, hem de çok sert olanlarıyla. Ama onların beni aşağı çekmesine izin vermemeyi seçtim. Her zaman önce TANRI'yı koy ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapacak."

İlgili Konular: #galatasaray #Nijerya #victor osimhen

