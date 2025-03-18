Victor Osimhen için Chelsea açıklaması!
Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Osimhen'in adının geçtiği takımlardan biri olan Chelsea için açıklama geldi.
Chelsea'nin eski oyuncusu Emmanuel Petit, Osimhen için yaptığı açıklamada, "Hepimiz Victor Osimhen'in niteliklerini ve Chelsea'ye neler katabileceğini biliyoruz. Gol atabilir ve takıma karakter katabilir. Bu anlamda bana Diego Costa'yı hatırlatıyor. O bir savaşçı. Kişilik ve karakter açısından çok şey ifade edebilir ama bu yaz piyasada daha iyi seçenekler de olabilir." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'A CEVAP VERECEK
Galatasaray da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu düşüncelerini Nijeryalı golcüye ilettiler. Osimhen, nisan ayında kararını Galatasaray'a bildirecek.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.
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