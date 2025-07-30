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Victor Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi: Geliş tarihi belli oldu!

Victor Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi: Geliş tarihi belli oldu!

30.07.2025 11:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Victor Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi: Geliş tarihi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Victor Osimhen'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Nijeryalı golcünün İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı.

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere bu akşam 21.30'da İstanbul'a gelecek.

Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

OSIMHEN'DEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcu, gece yarısı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce Galatasaray armasını paylaşan Osimhen, daha sonra ise uçağa bindiği görüntüleri paylaştı.

Osimhen'in paylaşımları şu şekilde:

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DEV ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon Euro'sunun peşin, kalan 35 milyon Euro'nun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon Euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZIO MAÇINA

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.  

41 MAÇTA 45 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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