Victor Osimhen yıldızlaştı: Nijerya zorlanmadan çeyrek finale çıktı!

6.01.2026 00:31:00
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda karşılaştığı Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.

Afrika Uluslar Kupası Son 16 maçında Nijerya ve Mozambik karşı karşıya geldi.

FEZ Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25. ve 47'de Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams kaydetti.

SÜPER LİG YILDIZLARI SAHNE ALDI

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Osimhen 68 dakika sahada kalırken, Beşiktaş forması giyen Wilfried Ndidi ise 83 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Paul Onuachu ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

