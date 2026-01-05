Silivri'de ziyaret etmişti: Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması!

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yendi ve finale yükseldi. Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Stadyumu'nun çıkışında açıklamalarda bulundu.

Mutlaka transfer yapacaklarını söyleyen Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz" dedi.

Dursun Özbek, "Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun" ifadelerini kullandı.

ERDEN T İMUR ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, Silivri'de Erden Timur'u ziyaret ettiğini söyledi.

Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalama konusunda ise, "Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz" dedi.