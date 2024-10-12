Victor Osimhen'den Galatasaray'a müjdeli haber
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen antrenmanlara başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanan ve 3-3 biten maçın ilk yarısında sakatlanan Victor Osimhen sakatlığını atlattı.
Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen sakatlığını atlattı.
Nijeryalı futbolcu, bireysel antrenmanlara başladı.
Galatasaray'da bu sezon oynadığı 4 maçta 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Victor Osimhen'in Beşiktaş ile oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #sakatlık #Trendyol Süper Lig
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