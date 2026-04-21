Victor Wembanyama, NBA tarihine geçti

21.04.2026 10:58:00
San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, "Yılın savunma oyuncusu" ödülünü kazanan en genç isim ve oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki oyuncusu Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda "Yılın savunmacısı" seçilerek bu başarıyı sağlayan en genç isim oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar" ifadeleri kullanıldı.

