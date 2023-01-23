Victoria Azarenka, çeyrek finale yükseldi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 08:12

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 08:12

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Victoria Azarenka, Çinli rakibi Lin Zhu'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınların dünya 24 numarası Azarenka, 4. turda Zhu'yu 2 saat 40 dakika süren karşılaşma sonrasında 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Azarenka, çeyrek finalde tek kadınların dünya 3 numarası ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (20 numaralı seribaşı) ile karşılaşmış, rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenerek Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kalmıştı.