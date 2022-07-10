Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’ye Türk kripto para borsası sponsor oldu
Türk kripto para borsası TOMYA, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye sponsor oldu.
Acun Ilıcalı’nın satın aldığı İngiltere Championship ligi takımlarından Hull City’ye, Türk kripto para borsası TOMYA sponsor oldu. Bugün saat 20:30’da başlayacak Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı öncesinde yapılan açıklamada, TOMYA’nın 1 yıl boyunca şort sponsoru olacağı belirtildi.
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