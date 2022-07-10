Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’ye Türk kripto para borsası sponsor oldu

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Türk kripto para borsası TOMYA, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye sponsor oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 17:04

 Acun Ilıcalı’nın satın aldığı İngiltere Championship ligi takımlarından Hull City’ye, Türk kripto para borsası TOMYA sponsor oldu. Bugün saat 20:30’da başlayacak Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçı öncesinde yapılan açıklamada, TOMYA’nın 1 yıl boyunca şort sponsoru olacağı belirtildi.

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