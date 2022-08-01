Eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes, gazeteciye saldırdı

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Fernandes'le birlikte, menajeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan Gazeteci Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:01

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menajeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

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