Eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes, gazeteciye saldırdı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:01

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menajeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

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