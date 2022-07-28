Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması

Abone Ol google-news

Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı ile ilgili açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:05

Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçında yapılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tezahüratı sebebiyle açıklama yaptı.

Haberin devamı

uefa şampiyonlar ligi fenerbahçe Dinamo Kiev Vladimir Putin Tezahürat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler