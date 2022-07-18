İtalyan polisi, Milanlı futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu trafikte suçlu gibi aradı
İtalyan polisi, İtalya Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu bir suçlu gibi arayınca video sosyal medyada gündem oldu. Yanlış aracı durduran polisler, aradıkları kişinin Milan futbolcusu olduğunu anlayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İtalya'da polis, Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zannedip trafikte durdurup, üst araması yaptı ardından durdurdukları kişinin Milan oyuncusu olduğunu fark edince oyuncunun kendisinden özür diledi.
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