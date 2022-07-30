Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu: '50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim'

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:27

Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran Aysu Türkoğlu, zorlu bir 16 saat 28 dakika geçirdiğini ancak karaya ayak bastığında çok mutlu olduğunu söyledi.

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