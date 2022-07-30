Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu: '50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim'
Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu, zorlu 16 saati anlattı. Türkoğlu, "Dalgadan dolayı 12 saati bulacağını düşünüyordum ama 16 saat çok sürpriz oldu. 50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim" dedi.
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran Aysu Türkoğlu, zorlu bir 16 saat 28 dakika geçirdiğini ancak karaya ayak bastığında çok mutlu olduğunu söyledi.
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