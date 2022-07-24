Real Madrid - Barcelona maçında saha karıştı!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Amerika’da Las Vegas Allegiant Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Katalan devi Barcelona, karşılaşmayı yeni transfer Raphinha’nın tek golüyle 1-0 kazanırken, yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu.
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