Real Madrid - Barcelona maçında saha karıştı!

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Amerika’da  Las Vegas Allegiant Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 12:16

Katalan devi Barcelona, karşılaşmayı yeni transfer Raphinha’nın tek golüyle 1-0 kazanırken, yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu.

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