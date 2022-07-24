Real Madrid - Barcelona maçında saha karıştı!

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 10:30
<p>İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Amerika’da  Las Vegas Allegiant Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.</p>

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Amerika’da  Las Vegas Allegiant Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

<p>Katalan devi Barcelona, karşılaşmayı yeni transfer Raphinha’nın tek golüyle 1-0 kazanırken, yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu.</p>

Katalan devi Barcelona, karşılaşmayı yeni transfer Raphinha’nın tek golüyle 1-0 kazanırken, yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu.

<p>Barcelona'nın maçı 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 42. dakikada Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası oyuncular birbirine girdi.</p>

Barcelona'nın maçı 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 42. dakikada Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası oyuncular birbirine girdi.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti.</p>

Sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Maçın hakemini oyuncuları ayırmakta zorlanırken Depay ve Vazquez'in yaşadığı tartışma sosyal medyaya damga vurdu.</p>

Maçın hakemini oyuncuları ayırmakta zorlanırken Depay ve Vazquez'in yaşadığı tartışma sosyal medyaya damga vurdu.

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