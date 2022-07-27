Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Başakşehir'e giderken aldığı parayı açıkladı

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Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmeyi fesheden Mesut Özil, Süper Lig ekibi Başakşehir forması giyecek. Özil'in yakını olduğu bilinen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise Özil'in ayrılırken ne kadar para aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:18

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil'in ayrılık sürecini ve giderken aldığı ücreti açıkladı. 

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