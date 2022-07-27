Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Başakşehir'e giderken aldığı parayı açıkladı
Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmeyi fesheden Mesut Özil, Süper Lig ekibi Başakşehir forması giyecek. Özil'in yakını olduğu bilinen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise Özil'in ayrılırken ne kadar para aldığını açıkladı.
Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil'in ayrılık sürecini ve giderken aldığı ücreti açıkladı.
Video Haberler
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu