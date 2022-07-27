Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Başakşehir'e giderken aldığı parayı açıkladı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:18

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil'in ayrılık sürecini ve giderken aldığı ücreti açıkladı.

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