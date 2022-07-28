Torino'da Ivan Juric ile Davide Vagnati'nin kavgası İtalya'da gündem oldu
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino’nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktörü Davide Vagnati arasındaki tartışma görüntülere yansıdı.
Serie A ekiplerinden Torino'da yaşanan kavga İtalya’da gündeme oturdu.
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