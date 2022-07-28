Torino'da Ivan Juric ile Davide Vagnati'nin kavgası İtalya'da gündem oldu

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:12

Serie A ekiplerinden Torino'da yaşanan kavga İtalya’da gündeme oturdu.

Sport Italia'nın haberine göre, Torino'da sportif direktör Davide Vagnati takımın kampına ziyarete geldi. Haberde, teknik direktör Ivan Juric’in takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle Vagnati ile tartıştığı belirtildi.

Bunun üzerine, Vagnati'nin bağırdığı ve fiziksel olarak teknik direktöre saldırdığı yönünde görüntülerin ortaya çıkması İtalya'da gündem oldu.

"KADROYU BEN KURUYORUM"

Kavgayı gören takım menajeri Marco Pellegri, tartışan ikiliyi ayırmaya çalışan isim oldu.

Görüntülerde Vagnati ve Juric'in birbirine hakaret ettiği anlar yer aldı.

Haberde, Vagnati'nin "Kadroyu ben kuruyorum" sözüne teknik direktör Juric'in "Bir b** yaptığın yok" cevabını verdiği ifade edildi.