Torino'da Ivan Juric ile Davide Vagnati'nin kavgası İtalya'da gündem oldu
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino’nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktörü Davide Vagnati arasındaki tartışma görüntülere yansıdı.
Serie A ekiplerinden Torino'da yaşanan kavga İtalya’da gündeme oturdu.
Sport Italia'nın haberine göre, Torino'da sportif direktör Davide Vagnati takımın kampına ziyarete geldi. Haberde, teknik direktör Ivan Juric’in takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle Vagnati ile tartıştığı belirtildi.
Bunun üzerine, Vagnati'nin bağırdığı ve fiziksel olarak teknik direktöre saldırdığı yönünde görüntülerin ortaya çıkması İtalya'da gündem oldu.
"KADROYU BEN KURUYORUM"
Kavgayı gören takım menajeri Marco Pellegri, tartışan ikiliyi ayırmaya çalışan isim oldu.
Görüntülerde Vagnati ve Juric'in birbirine hakaret ettiği anlar yer aldı.
Haberde, Vagnati'nin "Kadroyu ben kuruyorum" sözüne teknik direktör Juric'in "Bir b** yaptığın yok" cevabını verdiği ifade edildi.
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