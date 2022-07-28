Ukraynalı yetkililer, Fenerbahçe maçındaki Vladimir Putin tezahüratı için açıklama yaptı

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Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasındaki sarı-lacivertli taraftarların Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:10

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı maçta yapılan Vladimir Putin tezahüratlarının ardından Ukrayna cephesinden açıklamalar geldi.

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