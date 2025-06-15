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Viktor Gyökeres, 'rüya' takım için ManU'yu reddetti

Viktor Gyökeres, 'rüya' takım için ManU'yu reddetti

15.06.2025 09:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Viktor Gyökeres, 'rüya' takım için ManU'yu reddetti

Manchester United'ın santrforda ilk tercihi Viktor Gyökeres, 'rüya' olarak gördüğü Arsenal için Kırmızı Şeytanlar'ın teklifini reddetti.

Sporting'den bu yaz ayrılmak isteyen Viktor Gyökeres'i Manchester United, 1 numaralı transfer hedefi olarak belirledi. Ancak İsveçli golcü, Kırmızı Şeytanlar'ın isteğine aynı şekilde yaklaşmıyor.

Guardian'ın haberine göre Viktor Gyökeres, ‘rüya’ takım olarak gördüğü Arsenal için Manhcester United'a gitmeyi reddetti.

Manchester United'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmemesi, Gyökeres'in tercihinde etkili olduğu belirtildi. Ayrıca habere göre Arsenal'ın önceliği Gyökeres değil RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko.


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