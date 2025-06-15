Viktor Gyökeres, 'rüya' takım için ManU'yu reddetti

Sporting'den bu yaz ayrılmak isteyen Viktor Gyökeres'i Manchester United, 1 numaralı transfer hedefi olarak belirledi. Ancak İsveçli golcü, Kırmızı Şeytanlar'ın isteğine aynı şekilde yaklaşmıyor.

Guardian'ın haberine göre Viktor Gyökeres, ‘rüya’ takım olarak gördüğü Arsenal için Manhcester United'a gitmeyi reddetti.

Manchester United'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmemesi, Gyökeres'in tercihinde etkili olduğu belirtildi. Ayrıca habere göre Arsenal'ın önceliği Gyökeres değil RB Leipzig forması giyen Benjamin Sesko.



