Villareal yeni hocası Jose Rojo Pacheta oldu!
Quique Setien'in ayrılığının ardından adı birçok teknik direktörle anılan Villareal, Jose Rojo Pacheta'yı takımın başına getirdiğini açıkladı.
La Liga'da sezona 1 galibiyet 3 mağlubiyetle başlayan ve 15. sırada kendisine yer bulan Villareal yeni teknik direktörünü açıkladı.
Quique Setien'in ayrılığının ardından Raul ile anlaşma noktasına gelen ancak son anda vazgeçen Villareal, İspanyol teknik adam Jose Rojo Pacheta'yı takımın başına getirdiğini açıkladı.
En son Real Valladolid teknik direktörlüğünü yapan Jose Rojo Pacheta 2 sezonda 75 maça çıktı ve maç başına 1.61 puan ortalaması tutturdu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece TC kimlik numaraları değil...
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Ev sahibinden kirasıcına ‘rüşvet’!
- Son yüzyılın en büyük depremi
- 'Akşener o açıklamanın ardından vazgeçti'
- Afşin Yurdakul'dan canlı yayında duygusal veda
- Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı
- Vaadini açıkladı!
- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem!
- Yüzlerce ölü ve yaralı var!