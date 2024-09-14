Villarreal, Mallorca'yı uzatmalarda geçti!

İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Villarreal deplasmanda Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Villarreal, Mallorca'yı uzatmalarda geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 17:56

LaLiga'nın 5. haftasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal deplasmanda Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Mallorca Stadyumu'nda oynanan maçta Villarreal'in gollerini 27. dakikada Logan Costa ve 90+4'te Ayoze Perez kaydederken, Mallorca'nın golünü 57. dakikada Raul Albiol kendi ağlarına gönderdi.

Mallorca'da Antonio Lato, 69. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte bu sezonki yenilmezlik serisini sürdüren Villarreal puanını 11'e yükseltirken, Mallorca 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal sahasında Barcelona'yı konuk ederken, Mallorca sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak.


Etiketler: #villarreal #la liga #Mallorca #İspanya
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