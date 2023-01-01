Villarreal Valencia'yı 2 golle geçti

01 Ocak 2023 Pazar, 09:19

La Liga'nın 15. haftasında Quique Setien'in ekibi Villarreal ile Gennaro Gattuso'nun yönetimindeki Valencia karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücaeleyi ev sahibi Villarreal 2-1 kazanırken goller; 45. dakikada Samuel Chukwueze ve 89. dakikada Juan Foyth'tan geldi.

MİLLİ FUTBOLCU YEDEK BEKLEDİ

Konuk ekip Valencia'nın tek golü ise 21. dakikada Edinson Cavani kaydetti. Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla beraber Villarreal puanını 24'e yükseltirken, Valencia 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Villarreal evinde Real Madrid'i konuk ederken, Valencia sahasında Cadiz ile karşılaşacak.