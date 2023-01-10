Vincent Aboubakar'dan transfer kararı! Sözleşme feshinde Ronaldo detayı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:22

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:22

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası kadrosunda 9 yabancı futbolcusu bulunan ve Ronaldo'yu kadroya dahil edebilmesi için 1 yabancı futbolcusuyla yollarını ayırma zorunluluğu bulunan Al Nassr'da Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedileceği iddiaları gündeme düşmüştü.

Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Hollandalı Wout Weghorst'a İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın talip olmasının ardından siyah-beyazlılarda Aboubakar ismi gündeme gelmişti.

Wout Weghorst

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

Beşiktaş’ın teklif götürdüğü, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen Kamerunlu golcü, Al Nassr’la görüşmelerini sürdürüyordu.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Ronaldo ile oynama isteği sebebiyle Al-Nassr'ın sözleşme feshi teklifini kabul etmedi.

Kadrosunda 9 yabancı futbolcusu bulunan Al Nassr, Abouakar'ı ikna edememesi durumunda takımın sol beki Ghislan Konan ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Goal'ün Suudi Arabistan basınına dayandırdığı haberde "Son günlerde Aboubakar'ın Ronaldo'nun kurbanı olduğu haberleri pek de gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri yer aldı.

ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 3 maça çıkan Aboubakar, Brezilya maçında galibiyeti getiren golü atmıştı. Sırbistan karşısında 1 gol 1 asistle oynayan yıldız forvet Katar 2022'de 2 gol 1 asist yaparak takımının en önemli isimlerinden biri olmuştu.

Al-Nassr formasıyla bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Vincent Aboubakar, 4 gol atarken 2 asist yaptı.